Malmö zaferi sonrası Beşiktaş'ı bekleyen zorlu viraj! 8 maçta 2 Avrupa seyahati ve Fenerbahçe derbisi...

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü konuk eden Beşiktaş, rakibini Muçi ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

Avrupa Ligi'nde puanını 6'ya yükselten siyah - beyazlılar, Süper Lig'deki 2 maçlık mağlubiyet serisini de Başakşehir deplasmanında sonlandırıp, milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ı milli ara sonrasında ise oldukça zorlu bir fikstür bekliyor.

GÖZTEPE SONRASI TARAFSIZ ÜLKE

Siyah - beyazlılar, milli ara dönüşü 24 Kasım Pazar günü Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlayacak. Beşiktaş, 4 gün sonra ise tarafsız bir ülkede Maccabi Tel Aviv ile UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında kozlarını paylaşacak.

AVRUPA DÖNÜŞÜ HATAY'A GİDECEK

Avrupa seyahatinin ardından Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, bu maçı 2 Aralık Pazartesi günü oynayacak.

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DERBİ: FENERBAHÇE, SONRASI AVRUPA

Hatayspor maçı dönüşünde ise Beşiktaş'ı dev bir derbi bekliyor. Siyah - beyazlılar, 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek ve 5 gün sonrasında 12 Aralık Perşembe günü Bodo/Glimt deplasmanında galibiyet arayacak.

DEVRE ADANA DEMİRSPOR VE ALANYASPOR İLE KAPANACAK

Norveç sonrası 16 Aralık'ta Adana Demirspor deplasmanında sahaya çıkacak olan Beşiktaş, 21 Aralık Cumartesi günü Alanyaspor'u konuk ederek Süper Lig'in ilk yarısını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN DEVRE ARASINA KADAR OLAN FİKSTÜRÜ ŞU ŞEKİLDE:

12. HAFTA: BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ (10.11.2024)

13. HAFTA: BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE (24.11.2024)

UEL - 5. HAFTA: BEŞİKTAŞ - MACCABI (28.11.2024)

14. HAFTA: HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ (2.12.2024)

15. HAFTA: BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE (7.12.2024)

UEL - 6. HAFTA: BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ (12.12.2024)

16. HAFTA: ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ (16.12.2024)

17. HAFTA: BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR (21.12.2024)