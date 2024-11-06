×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Malmö Hocası Rydström: Maçı hak eden taraf bizdik

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Avrupa Ligi#Malmö
Malmö Hocası Rydström: Maçı hak eden taraf bizdik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 21:18

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Beşiktaş karşısında net fırsatlar yakaladıklarını söyleyerek, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İsveç ekibi Malmö, deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, “Yakaladığımız net fırsatlar var. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Beşiktaş yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik. Yediğimiz golden sonra düşüş yaşadık, toparlanamadık. Maçı hak eden taraf bizdik” ifadelerini kullandı.

“OYUN RİTMİMİZİ MAALESEF BULAMADIK”

Kanat hücum aksiyonlarında birebirde daha iyi olmaları gerektiğinde vurgu yapan Rydström, “Ama biz bunları iyi değerlendiremedik. Üçüncü bölgede daha üretken olmak için değişiklikler yaptık. Oyun ritmimizi maalesef bulamadık. Kenar ortalarında kompakt olmamız gerekirdi. Savunmayı iyi yapamadık” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Avrupa Ligi#Malmö

BAKMADAN GEÇME!