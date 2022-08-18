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Canlı Anlatım: Malmö Sivasspor maçı

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#Sivasspor#Sivasspor Malmö#Sivas Malmö Maçı
Canlı Anlatım: Malmö Sivasspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 09:18

Malmö ile Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Malmö: 2

Sivasspor: 1

Goller: 18' Zeidan, 30' Leke James, 37' Christiansen

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

4. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Birmancevic, topu ceza sahasının içerisine sürüp şutunu çekti, tp yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Birmancevic’in ceza sahası içerisine ortasında Zeidan topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Thelin’in pasında toplu buluşan Zeidan ikinci kez kaleyi hedef alsa da top üsten az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Uğur’un ceza sahasına ortasında kale önünde James kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Chnistiansen’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 2-1

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İLK 11'LER

Malmö: Dahlin, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Rakip, Christiansen, Thelin, Birmancevic.

Sivasspor: Muammer, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, James.

MALMÖ FF SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu mücadelesinde Malmö FF, temsilcimiz Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

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#Sivasspor#Sivasspor Malmö#Sivas Malmö Maçı

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