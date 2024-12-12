Malmö 2-2 Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)

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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eleda Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Malmö, 24. dakikada Botheim'ın golüyle öne geçti. Galatasaray 43. dakikada Elias Jelert ve 56. dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 öne geçti. Son sözü 90+2'de Pena söyledi ve maç 2-2 bitti.

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yenilmezliğini sürdüren Galatasaray, bu beraberlikle puanını12'ye yükseltti. Malmö ise 4 puana çıktı.

MALMÖ 2-2 GALATASARAY

GOL: 24' Botheim, 43' Jelert, 56' Yunus Akgün, 90+2' Pena

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Malmö: Persson, Stryger, Rösler, Zötterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim

Galatasaray: Muslera, Berkan, Abdülkerim, Metehan, Davinson Sanchez, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Yunus, Batshuayi

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MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sarı-kırmızılı ekibin çıkarken kaptırdığı topu alan Rosengren, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına gönderdi. Altıpas gerisine hareketlenen Christiansen'in bekletmeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.

16. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki paslaşmaların ardından top son olarak sol çaprazdaki Bolin'e geldi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda, araya giren Metehan Baltacı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Sara'nın derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Persson'da kaldı.

24. dakikada Malmö 1-0 öne geçti. Larsen'in sağdan ortasında altıpas içinde arka direğe sarkan Botheim'in kafayla vurduğu top, uzak direğe çarparak ağlara gitti.

30. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada Sara'nın rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Malmö'de Christiansen ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Muslera, sağına uçarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

43. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Demirbay'ın soldan ortasında altıpas gerisine hareketlenen Jelert'in vurduğu top filelerle buluştu: 1-1.

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53. dakikada Christiansen'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.

56. dakikada sarı-kırmızılı ekip, 2-1 öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens ile duvar pası yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlağı bir kez daha alan Yunus'un yerden düzgün vuruşunda, top kaleci Persson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti.

63. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Persson'da kaldı.

84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda çalımlarla ilerleyen Taha Ali'nin şutunda, kaleci Muslera direk dibinde topu kornere çeldi.

88. dakikada Larsen'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera topu güçlükle kornere gönderdi.

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90+2. dakikada Malmö skoru 2-2 yaptı. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Pena, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye plase vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'nın parmaklarının ucuyla dokunduğu top yan direğe çarparak filelerle buluştu.