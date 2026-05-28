Mallorca'nın Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı!

#Transfer Haberleri #Fenerbahçe #Vedat Muriqi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 14:24

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın anlaşmaya vardığı Kosovalı santrfor Vedat Muriqi için kulübü Mallorca'nın talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.

İspanya La Liga'da kariyer sezonunu geçiren Vedat Muriqi, attığı 23 golle gol krallığı yarışında Kylian Mbappe'nin ardından 2. sırada yer aldı.

Kosovalı santrforun bu performansına rağmen Mallorca, sezonu 42 puanla tamamladı ve alt lige düştü.

HT Spor'un dün duyurduğu habere göre; Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi ile sözlü anlaşmaya vardı. Aziz Yıldırım başkan seçilmesi halinde Vedat Muriqi, altı yıl aradan sonra Fenerbahçe forması terletecek.

BONSERVİS BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

Daha önce kulüp tarihin en golcü oyuncusu (58 gol) Vedat Muriqi için sözleşmesindeki serbest kalma bedelini olan 30 milyon euroyu talep eden Mallorca, alt lige düşülmesinin ardından bu beklentisini aşağıya çekti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mallorca, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den 18 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

VEDAT KULÜPTEN İNDİRİM İSTEYECEK

Vedat Muriqi'in yarın Mallorca ile görüşerek bonservisinde kolaylık ve indirim yapılmasını isteyeceği aktarıldı.

GALATASARAY'I REDDETTİ

Öte yandan Vedat Muriqi'in Galatasaray'ın yaptığı teklifi teşekkür ederek kabul etmediği belirtildi.

