2020'nin başında sezonu kapattığı açıklanan Luis Suarez'in verilen ara sayesinde sahalara tekrar dönecek olması Katalan ekip için moralleri yükseltti. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta takımdan ayrı çalışan Lionel Messi'nin de bu karşılaşmada sahadaki yerini alabileceği açıklandı.

Barcelona ile oynadığı son dokuz maçı kazanamayan Mallorca, kaybettiği son altı karşılaşmada ortalama 4 gol yedi. Bu sezon deplasmanda beş yenilgi alan Barcelona, altı maç kaybettiği 2007/08'den bu yana en kötü performansını sergiliyor. Barcelona, La Liga'da çıktığı son beş deplasman maçında ikişer gol yedi.

Mallorca forması giyen Takefusa Kubo, La Liga'da çıktığı son üç maçta üç gole doğrudan katkı sağladı. Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Mallorca'ya karşı forma giydiği son altı La Liga maçında da gol atmayı başardı.

Mallorca Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak?

Mallorca Barcelona maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak