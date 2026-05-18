Maldini, Fenerbahçe’ye şampiyon hoca getiriyor! Hakan Safi anlaştı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 10:23

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, İtalyan efsane Paolo Maldini ile geçtiğimiz günlerde görüşmüştü. Hakan Safi'nin başkan olması halinde, Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasının başına Paolo Maldini geçecek. Maldini, Fenerbahçe'ye 2 teknik direktör belirledi.

Kongrede Aziz Yıldırım ile yarışacak olan Hakan Safi, geçtiğimiz hafta Milano’ya gitmişti. 53 yaşındaki başkan adayı, futbolun başına geçmesi konusunda Paolo Maldini ile el sıkışmıştı.

Maldini önceliği, yeni teknik adamı belirleme konusuna verdi. İtalyan efsanenin ilk olarak iki vatandaşını öncelik olarak belirlediği öğrenildi.

LİSTE BAŞI ANTONIO CONTE

Bunlardan biri, daha önce de gündeme gelen Antonio Conte. Başarılı teknik adam, dün yaptığı açıklamada sezon sonunda Napoli’den ayrılabileceğinin sinyalini verdi. Ancak Conte’nin adı İtalya Milli Takımı için de geçiyor. Conte, geçtiğimiz sezon Napoli'yi şampiyon yapmıştı. 

DİĞER ADAY PIOLI

Önümüzdeki hafta Serie A’da sezonun bitmesinin ardından 56 yaşındaki çalıştırıcı, Napoli’deki durumuyla ilgili son kararını verecek. Paolo Maldini’nin Hakan Safi’ye sunduğu ikinci ismin ise Stefano Pioli olduğu kaydedildi.

SON OLARAK FIORENTINA'YI ÇALIŞTIRDI

Maldini, sportif direktör olarak Milan’ı 2021-22’de, 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştırırken, takımın teknik patronu Pioli’ydi. Deneyimli teknik adam son olarak bu sezon Fiorentina’yı çalıştırmış ancak 4 Kasım’da görevinden ayrılmıştı.

