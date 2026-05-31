Maldini, Fenerbahçe'ye ilk transferini yapıyor! Hakan Safi'ye önerdi

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 14:18

Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da yapacağı seçimli kongre öncesi başkan adayı Hakan Safi'nin futbol aklı Paolo Maldini, sarı lacivertlilere kaleci önerdi.

Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçim öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda başkan adayı Hakan Safi, 'futbol aklım' dediği Paolo Maldini ile görüşmelerine devam ediyor. Safi, son olarak Maldini ile UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Arsenal-PSG karşılaşmasında görüntülenmişti.

MALDINI KALECİ ÖNERDİ

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, İtalyan basınında önemli bir habere yer verildi. Kaleci Ederson'un Fenerbahçe'deki tartışmalı performansı ve son olarak Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart, bardağı taşıran son damla olmuştu.

Başka adayı Hakan Safi'nin, Ederson'un yerine kaleci baktığı bilinirken, öneri Paolo Maldini'den geldi.

ALEX MERET FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Çizme basınında yer alan habere göre Maldini, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'ye Alex Meret ismini önerdi.

JUVENTUS DA PEŞİNDE

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Juventus teknik direktörü Spalletti de, Napoli'nin kalecisi Alex Meret'i takımında görmek istiyor.

CONTE'Yİ DE ÖNERMİŞTİ

Öte yandan haberin detaylarında, Maldini'nin daha önce Safi'ye Antonio Conte ismini önerdiği ifade edildi.

