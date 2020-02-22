AA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 12:42,
Malatyaspor'un konuğu Antalyaspor
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Bir maç eksiğiyle geride kalan 21 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
Malatya ekibinde cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.
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