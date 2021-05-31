Malatyasporlu Burak Efe Yaz, Hollanda ve Belçika takımlarının gündeminde

2020 yılında Malatyaspor ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki futbolcu teknik direktör Hamza Hamzaoğlu döneminde A takıma çıkarılırken, Hamzaoğlu'nun ayrılmasıyla yeniden U19 takıma döndü.

Orta sahanın ortasında ve 10 numara pozisyonlarında oynayan 2003 doğumlu futbolcuya Hollanda ve Belçika'dan talipleri olmasına rağmen Malatyaspor'un A takım planları arasında yer alması nedeniyle 1 yıl daha takım yer alarak bonservis bedeliyle takımdan ayrılması bekleniyor.

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