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GeriFutbol Malatyasporlu Burak Efe Yaz, Hollanda ve Belçika takımlarının gündeminde
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Futbol
İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 31.05.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

Malatyasporlu Burak Efe Yaz, Hollanda ve Belçika takımlarının gündeminde

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Malatyasporlu Burak Efe Yaz, Hollanda ve Belçika takımlarının gündeminde

Helenex Yeni Malatyaspor forması giyen genç oyuncu Burak Efe Yaz, Avrupa takımlarının gündemine geldi.

2020 yılında Malatyaspor ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki futbolcu teknik direktör Hamza Hamzaoğlu döneminde A takıma çıkarılırken, Hamzaoğlu'nun ayrılmasıyla yeniden U19 takıma döndü. 

Orta sahanın ortasında ve 10 numara pozisyonlarında oynayan 2003 doğumlu futbolcuya Hollanda ve Belçika'dan talipleri olmasına rağmen Malatyaspor'un A takım planları arasında yer alması nedeniyle 1 yıl daha takım yer alarak bonservis bedeliyle takımdan ayrılması bekleniyor.

Malatyasporlu Burak Efe Yaz, Hollanda ve Belçika takımlarının gündeminde

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