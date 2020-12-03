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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Malatyaspor'da Başakşehir hazırlıkları! Pas ve şut çalışması...

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Malatyaspor'da Başakşehir hazırlıkları! Pas ve şut çalışması...
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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İdman, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

 

Malatyasporda Başakşehir hazırlıkları Pas ve şut çalışması...

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