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Malatyaspor'da Adil Gevrek, Mustafa Eskihellaç için net konuştu! "Beşiktaş’tan 3 milyon Euro bonservis talep ettik"

#Transfer#Beşiktaş#Mustafa Eskihellaç
Malatyasporda Adil Gevrek, Mustafa Eskihellaç için net konuştu Beşiktaş’tan 3 milyon Euro bonservis talep ettik

Malatya başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş'ın istediği Mustafa Eskihellaç için net konuştu. Transferin bitmesi kısa bir süre kalan siyah beyazlıların gündemindeki 24 yaşındaki sağ kanat için hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş’ın yanı sıra Konyaspor da Mustafa için hamle yaptı.

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Gedson Fernandes’i önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere kadrosuna katan Beşiktaş aynı yöntemle transfer görüşmelerini devam ettiriyor.

2022-2023’ün kadrosunu kurmaya odaklanan Kartal’ın gündeminde Malatyasporlu Mustafa Eskihallaç var. Siyah beyazlılar bu noktada temaslarını sürdürürken, genç futbolcunun da Beşiktaş’a gelmek istediği öğrenildi.

Buna karşın Beşiktaş’ın mevcut durumda fiyat olarak çok fazla çıkmayı düşünmediği ifade edildi.

ADiL GEVREK DE DOĞRULADI 

Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek “Mustafa için Beşiktaş ve Konyaspor’dan resmi olarak teklif aldık. Bu futbolcumuz için 3 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Transfer konusundaki görüşmelerimiz hem Beşiktaş hem de Konyaspor ile sürüyor. Henüz anlaşma sağladığımız bir kulüp yok” diyerek Beşiktaş’ın ilgisini doğruladı. Siyah beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı ise Konya’nın da gündemindeki 24 yaşındaki sağ kanat ile sezon sonu için ilgilendiklerini belirtirken, buna rağmen transferin gerçekleşmesinin şu aşamada zor olduğunu ifade etti.

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Mustafa bu sezon 20 lig karşılaşmasına çıkarken, 2 gol attı ve 2 de asist yapmayı başardı.

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#Transfer#Beşiktaş#Mustafa Eskihellaç

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