Malatya'da Fenerbahçe'yi kahreden istatistikler! Bu sezon deplasmanda ilk kez...

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan ve öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamayıp sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de büyük üzüntü yaşanırken, mücadelenin ardından dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.

Yeni Malatyaspor maçında iki topu direkten dönen sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda 19. kez direkleri geçememiş oldu. Fenerbahçe, bu istatistiği ile Süper Lig'de topu en çok direkten dönen takım oldu.

İLK KEZ ÖNE GEÇİP PUAN KAYBI YAŞADILAR

Malatya'da şampiyonluk yolunda kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez deplasmanda öne geçtiği bir maçta puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, daha önce öne geçtiği 10 deplasman maçının tamamından 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA GALİBİYET GELMEDİ

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olan Fenerbahçe, ilk kez üst üste 2 deplasman mücadelesinden galibiyet çıkaramadı. İki hafta önce Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'la da aynı skorla berabere kalarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşamış oldu.

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