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İHA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Malatya'da amatör takımlara maske dağıtıldı

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Malatya'da amatör takımlara maske dağıtıldı
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Malatya ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir tarafından Malatya’daki amatör kulüplere,hakemlere maske dağıtıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından 10 bin amatör kulübün yanı sıra hakemler, saha komiserleri ile kulüp çalışanlarına 1 milyon maske dağıtıldı. Malatya ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Düşmez'e teşekkür ederken, bu salgının ve zor günlerin bir an evvel bitmesi temennisinde bulundu. Özdemir, "Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanımız Ali Düşmez Tarafından ilimizdeki Amatör Spor Kulüplerimize dağıtılmak üzere gönderilen maskeleri kulüplerimize federasyon binamızda vermeye başladık. bu zor günleri birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Malatyada amatör takımlara maske dağıtıldı

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