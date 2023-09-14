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Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Vargas’a fahri hemşehrilik beratı

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#Melissa Vargas#Malatya#Fahri Hemşirelik
Malatya Büyükşehir Belediyesinden Vargas’a fahri hemşehrilik beratı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 12:18

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yarın yapılacak olan toplantısında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Melisa Vargas’a fahri hemşehrilik beratının verilmesini görüşecek.

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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları başladı.

Ağırlıklı imar maddelerinin ele alındığı ilk toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık ederken, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melisa Vargas’a fahri hemşehrilik beratı verilmesi önerisi de gündemler arasında yer aldı.

Kendisine memleketinin sorulması ile ‘Malatyalıyım’ diyen milli oyuncuya jest yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin gelen teklifi 15 Eylül’de yapılacak ikinci birleşimde görüşmesi bekleniyor.

Yarın yapılacak olan mecliste karar çıkması halinde Melisa Margas’a fahri hemşehrilik beratı takdim edilecek.

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#Melissa Vargas#Malatya#Fahri Hemşirelik

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