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Futbol
Haber Giriş: 17.08.2020 - 09:34,Son Güncelleme:

Malang Sarr Fenerbahçe'ye mi? | Son Dakika Transfer Haberleri

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Malang Sarr Fenerbahçe'ye mi? | Son Dakika Transfer Haberleri
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Fenerbahçe'de gözler bir yandan da savunmaya yapılacak transferlere çevrildi. Sarı lacivertlilerin listesinde adı en başa yazılan isim ise Malang Sarr...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Nice ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Malang Sarr’a Fenerbahçe’nin teklif yaptığı iddia edilmişti. Fransız basınına göre genç stoperle Marsilya, Napoli ve Sevilla da yakından ilgileniyor.

Sarr’ın tüm teklifleri değerlendirmek için acele etmeyeceği ve Ağustos sonuna kadar bekleme kararı aldığı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'ye Sarr’da güçlü rakipler

Nice ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Malang Sarr'a Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edilmişti. Fransız basınına göre genç stoperle Marsilya, Napoli ve Sevilla da yakından ilgileniyor. Sarr'ın tüm teklifleri değerlendirmek için acele etmeyeceği ve Ağustos sonuna kadar bekleme kararı aldığı da gelen bilgiler arasında.

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