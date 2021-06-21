Makedon efsane Goran Pandev, milli takım kariyerini sonlandırdı

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Hollanda karşısında son maçına çıkan Pandev, mücadelenin 69. dakikasında oyundan çıkarak milli takıma veda etti.

Pandev, oyundan alınırken Hollandalı futbolcular da dahil olmak üzere, takım arkadaşları ve tüm stat ayakta alkışladı.

Kuzey Makedonya forması altında toplamda 121 maça çıkan Pandev, 38 gol atarken takımının Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk golünü kaydetmişti.

TURNUVA TARİHİNDE GOL ATAN EN YAŞLI 2. FUTBOLCU

EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya ile Kuzey Makedonya'nın karşılaştığı maçta, tarihi bir gole imza atan Goran Pandev, adını turnuva tarihine yazdırmıştı.

Skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Pandev, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk golünü atarken turnuvada gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olmuştu.

Kuzey Makedonya formasıyla Avusturya filelerini havalandıran Goran Pandev (37 yaş 321 gün), Ivica Vastic'in (38 yaş 257 gün) ardından Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

ÜLKESİ İÇİN ÇALIŞTI

Kökenlerini asla unutmayan ve Balkanlardan bir futbol ülkesi yaratma hayalinden hiç vazgeçmeyen Pandev, yaptırdığı futbol akademisi ve okullarla bu düşüncesini hayata geçirmek için birçok yatırım yaptı.

ADINA ŞARKI BİLE YAPILDI

Makedonya’da idol olan Pandev için Bubamara adındaki radyo kanalı bir rap şarkısı bile yaptı. "Sihirli Pandev" adı verilen şarkıda yıldız futbolcu için methiyeler ve ülke futboluna yaptığı katkılar anlatılıyor.