MAJ3R, HLTV’ye konuştu

Sangal Esports’un ESEA Advanced Playoff’larında gösterdiği başarı sonrası ESEA MDL Season 36 Europe’a yükselmesi Türkiye’nin yanı sıra uluslararası CS:GO espor sahnesinde de ses getirdi. HLTV, MDL’e katılmaya hak kazanan Sangal Esports’tan Engin “MAJ3R” Küpeli ile kazandıkları zafer ve bundan sonrasında izleyecekleri yol hakkında konuştu.

MAJ3R, HLTV’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu zaferin anlamı bizim için çok büyük. Daha önce de yaptığımız gibi Türk bir takımı sahnenin en iyisi haline getirmek istiyoruz. MDL'ye dönmek ve Pro League'e girerek kendimizi tekrar kanıtlama şansı elde etmek bizim ve zorlu bir süreçten geçen Türk toplumu için önemli.”

Sangal Esports, ESEA MDL Season 34’da küme düşmüş ve ESL Türkiye Kış Şampiyonasında şampiyonluğu Boca Boston’a kaybetmişti. MAJ3R’ın Nisan ayında Sangal’a katılmasından itibaren takım tüm gücüyle koydukları hedefe ulaşmak için çalıştı. Bununla birlikte Sangal, Anil "⁠FURIOUSS⁠" Bozdoğan yerine Ömer "⁠imoRR⁠" Karataş’ı takıma dâhil ederek kadro değişikliğine gitti.

imoRR’un Eylül ayında takıma dâhil olmasıyla Sangal için işler değişmeye başladı. MAJ3R, imoRR’un gelmesiyle takımın ‘bir bütün’ hâline geldiğini ve diğer üyelerin daha etkili ve rollerinde daha rahat performans sergilediklerini söyledi.

Yeni takımdan oldukça ümitli olduğunu söyleyen Küpeli “Bir sistem ve kimya oluşturmak zaman alıyor, Space Soldiers ile iyi bir seviyeye gelmek ve iyi sonuçlar almaya başlamak 1-1,5 yıl sürmüştü. Bireysel olarak gerçekten iyi şeyler olacağını hissediyorum, takım olarak sahnede yükselmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi. Sonraki hedeflerinin ise her gün daha iyi bir takım haline gelerek Pro League’e ulaşmak olduğunu söyledi.

Önümüzdeki günlerde herhangi bir maçı olmayan Sangal Esports, ESEA MDL’de kendilerini kanıtlamak için çalışıyor.