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GeriFutbol Mainz RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Futbol
Haber Giriş: 24.05.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Mainz RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Mainz RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Mainz RB Leipzig maçı ile bugün Almanya Ligi Bundesliga'da futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala spor severler mücadelenin hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Peki Mainz RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bundesliga'daki son 3 maçından beraberlikle ayrılan RB Leipzig, Opel Arena'da Mainz'a konuk olacak.

Muhtemel 11'ler...

Mainz: Muller; Baku, St Juste, Niakhate, Martin; Latza, Kunde Malong, Ji, Boetius, Quaison; Mateta.

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Angelino, Forsberg, Sabitzer, Laimer, Nkunku; Werner, Poulsen.

Karşılaşmayı anbean Spor Arena üzerinden de takip edebileceksiniz...

Mainz RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Mainz RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Mainz RB Leipzig maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak olan mücadele ayrıca Misli.com'da da canlı yayınla izleyenlerle buluşacak...

Karşılaşma sırasında aşağıdaki görsele tıklayarak CANLI İDDAA oynayabileceksiniz...

Mainz RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Maç önü notlar

Mainz ve RB Leipzig arasında oynanan 7 Bundesliga maçında en az 3'er gol atıldı (toplam 35 gol).

Bundesliga'da oynadığı son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kalan Mainz, sezonun ilk 21 karşılaşmasında sahadan eşitlikle ayrılmamıştı.

Bundesliga tarihinde ilk kez üst üste 3 maçtan beraberlikle ayrılan RB Leipzig, en son 23. haftada Schalke'yi mağlup edebilmişti (5-0).

RB Leipzig, Bundesliga'da oynadığı son 11 maçın sadece 2'sinde ilk yarıyı galip tamamladı (4 beraberlik - 5 mağlubiyet).

 

Mainz RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

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