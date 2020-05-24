Bundesliga'daki son 3 maçından beraberlikle ayrılan RB Leipzig, Opel Arena'da Mainz'a konuk olacak.

Muhtemel 11'ler...

Mainz: Muller; Baku, St Juste, Niakhate, Martin; Latza, Kunde Malong, Ji, Boetius, Quaison; Mateta.

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Angelino, Forsberg, Sabitzer, Laimer, Nkunku; Werner, Poulsen.

Karşılaşmayı anbean Spor Arena üzerinden de takip edebileceksiniz...

Mainz RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Mainz RB Leipzig maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak olan mücadele ayrıca Misli.com'da da canlı yayınla izleyenlerle buluşacak...

Karşılaşma sırasında aşağıdaki görsele tıklayarak CANLI İDDAA oynayabileceksiniz...

Maç önü notlar

Mainz ve RB Leipzig arasında oynanan 7 Bundesliga maçında en az 3'er gol atıldı (toplam 35 gol).

Bundesliga'da oynadığı son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kalan Mainz, sezonun ilk 21 karşılaşmasında sahadan eşitlikle ayrılmamıştı.

Bundesliga tarihinde ilk kez üst üste 3 maçtan beraberlikle ayrılan RB Leipzig, en son 23. haftada Schalke'yi mağlup edebilmişti (5-0).

RB Leipzig, Bundesliga'da oynadığı son 11 maçın sadece 2'sinde ilk yarıyı galip tamamladı (4 beraberlik - 5 mağlubiyet).

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