Hoffenheim ile oynadığı son yedi Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Mainz, tek mağlubiyetini Eylül 2017'de aldı. Mainz'ın Bundesliga tarihinde en fazla gol attığı iki rakibinden biri Hoffenheim. Hoffenheim ise lig tarihinde sadece Hannover'e karşı daha fazla gol sevinci yaşadı. Mainz ile Hoffenheim arasında oynanan son dokuz Bundesliga maçı ortalama 5.1 gole sahne oldu.

Mainz, 2017/18'in ardından Bundesliga'nın 28. haftaları itibarıyla en az puan topladığı iki sezondan birini yaşıyor. Bu sezon Bundesliga'nın en fazla gol yiyen takımı olan Mainz, daha önce bir sezonunun tamamında en fazla 57 gol yemişti.

Son dört Bundesliga maçında gol katkısı sağlayamayan Mainz forveti Robin Quaison, daha uzun bir seriyi en son 2018'in sonbaharında yaşamıştı.

Son Bundesliga maçında Köln'ü 3-1 mağlup eden Hoffenheim, 116 günlük galibiyet hasretine son verdi. Bundesliga'da oynadığı son maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Hoffenheim oyuncusu Christoph Baumgartner, daha önce 2020 yılında aynı sayıda gol katkısı verebilmişti. Son dokuz Bundesliga maçında da gol yiyen Hoffenheim, ligde devam eden uzun seriyi sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

Mainz Hoffenheim maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri

Mainz Hoffenheim maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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