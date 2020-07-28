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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

Maicon'un dönüş nedeni belli oldu! Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Maicon'un dönüş nedeni belli oldu! Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
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Suudi Arabistan'da kiralık sözleşmesi sona erip Galatasaray'a dönen Maicon'un asıl dönüş sebebi ortaya çıktı.

Galatasaray ile Al-Nassr, 3 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkışırken, Suudi Arabistan'daki maaşı 3.5 milyon Euro'dan 3.1 milyon Euro'ya düşen Maicon sorun çıkardı.

Sabah gazetesinin haberine göre Brezilyalı stoper, sosyal medyada G.Saray'a döndüğünü açıklasa da İstanbul'a gelişinin perde arkasında farklı sebepler yatıyor. Sarı-kırmızılılar, 12 Ağustos'ta yeni sezon için Florya'da toplanacak. Ancak Maicon, idmana değil bonservisini almaya geldi.

Galatasaray cephesi 3 milyon Euro bonserviste ısrarcı ve Al-Nassr'dan imza parası almanın hesabını yapan Maicon, pazarlıklarda ikna edilmeye çalışılacak.

Maiconun dönüş nedeni belli oldu Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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