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Mahuchikh, 37 yıllık dünya rekorunu kırdı

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#Spor#Yaroslava Mahuchikh#Stefka Kostadinova
Mahuchikh, 37 yıllık dünya rekorunu kırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 23:15

Yaroslava Mahuchikh, Stefka Kostadinova'nın 1987'den beri elinde tuttuğu kadınlar yüksek atlama dünya rekorunu kırdı.

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Elmas Lig'in Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ayağında yarışan 22 yaşındaki Mahuchikh, 2,10 metrelik atlayışıyla dünya rekoruna imza attı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Ukraynalı Mahuchikh böylece Bulgar Kostadinova'nın, 1987'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2,09 metreyle kırdığı rekorun yeni sahibi oldu.

Aynı etkinlikte piste çıkan Kenyalı Faith Kipyegon da kendisine ait kadınlar 1500 metre dünya rekorunu 3:49.11'den 3:49.04'e indirdi.

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#Spor#Yaroslava Mahuchikh#Stefka Kostadinova

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