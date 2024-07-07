Mahuchikh, 37 yıllık dünya rekorunu kırdı

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Elmas Lig'in Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ayağında yarışan 22 yaşındaki Mahuchikh, 2,10 metrelik atlayışıyla dünya rekoruna imza attı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Ukraynalı Mahuchikh böylece Bulgar Kostadinova'nın, 1987'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2,09 metreyle kırdığı rekorun yeni sahibi oldu.

Aynı etkinlikte piste çıkan Kenyalı Faith Kipyegon da kendisine ait kadınlar 1500 metre dünya rekorunu 3:49.11'den 3:49.04'e indirdi.