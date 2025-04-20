Mahmut Uslu'dan sert tepki: 'Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin!'

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, taraftarının önünde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından sarı lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kale Arkası YouTube kanalına konuşan Mahmut Uslu, sarı - lacivertli yönetimi istifaya çağırdı.

Mahmut Uslu'nun sözleri şu şekilde;

"Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir."