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Mahmut Uslu'dan sert tepki: 'Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin!'

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Mahmut Uslu
Mahmut Usludan sert tepki: Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 23:03

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu, Kayserispor ile 3-3 berabere kalınan maçın ardından Ali Koç'u istifaya davet etti.

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, taraftarının önünde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından sarı lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kale Arkası YouTube kanalına konuşan Mahmut Uslu, sarı - lacivertli yönetimi istifaya çağırdı.

Mahmut Uslu'nun sözleri şu şekilde;

"Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir."

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Mahmut Uslu

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