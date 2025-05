Mahmut Uslu'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: Beceremedin, gitmen lazım! Osimhen'den nasıl haberin olmaz?

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden olan Mahmut Uslu, bir basın toplantısı düzenedi.

İşte Mahmut Uslu'nun açıklamaları;

'Eski Fenerbahçe direktörleri, Fenerbahçe emekçilerine sözüm vardı benim. İstenmeyen bir şekilde yaş gününe döndü, o bile olay oldu eğlendiniz diye. Aziz Yıldırım da 'İyi bir gün görmedik ki her gün kötü' demişti, 7 senedir yaşamadığımız her şey Ali Koç döneminde yaşadık. Onun için gitmesini istiyoruz.

Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı var, bunu kaldırmazsak başarılı olamayız. Sayın başkan, onun için gitmen lazım. Sen yapamıyorsun. Fenerbahçe başkanlığını beceremedin.

'NAPOLİ'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN Mİ BAŞKAN OLDUN?'

Eljif Elmas'ı zorla aldık, iki sene sonra önemli bir oyuncu oldu. Onu Napoli'ye sattın. Kim Min-Jae'yi aldın. Çok önemli bir oyuncuydu zaten. Onu da Napoli'ye sattın. Napoli'yi mi şampiyon yapmak için başkan oldun sen?

Haberin Devamı

'NASIL OSİMHEN'DEN HABERİN OLMAZ?'

Napoli'ye o kadar oyuncu verdin ilişkilerin var Osimhen ülkeye gelince nasıl senin haberin olmaz? Nasıl diyaloğun olmaz, ne biçim başkanlık bu? Senin amacın bu kulübü gerçekten şampiyon yapmak mı?

'BİZ OLMASAK AZİZ HALA HAPİSTEYDİ'

'Biz hiç muhalefet yapmadık. Aziz hiç yapmadı, Allah var. Ben bir kere konuştum, bana 'car car konuşuyor' dedin. Sonra sana çok ağır cevap verdim Ali Koç. 'Senle TV'ye çıkacağım, konuşacağım' dedin, çıkamadın yapamadın. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz Fenerbahçe'de onlar bunlar demeyiz, biz birlikte savaştık. Biz birlikle meşum işleri çözdük, birlik olmasak Aziz hala hapisteydi. 100 sene hapis cezası istediler onlara.'

'İMZAYLA GİDERSEN OLMAZ'

'Ali Koç'a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. İmzayla gidersen olmaz.'

Haberin Devamı

'RAKİPLERİN SENDEN HANGİ OYUNCULARI ALIR?'

Futbol takımımızın kadrosu iyi diyorlar. Hiç katılmıyorum. Rakiplerin senden hangi oyuncuları alırlar, sen hangi oyuncuları alırsın? Sen rakibinden en aşağı 4-5 oyuncu istersin, rakibin senden Talisca, Skriniar hariç kimi ister? Skriniar’ı da yemekte Aziz Yıldırım söylemiş.

'GEREKİRSE BAŞKANLIK DA OLUR'

Başkanlıksa başkanlık. Bir Fenerbahçeli için en önemli onur, Fenerbahçe başkanlığıdır. Ben bu konuşmaları birliktelik için yaptım ama gerekirse başkanlık da olur. İmza vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum ancak bir hafta içinde kongre kararı almazsa ben de imza vereceğim.

'BAŞKANLIĞA ADAYIM'

'Başkanlığa adayım diyorum. Alın İngilizce de söyleyeyim. I want to be president of Fenerbahçe.'