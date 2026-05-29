Mahmut Uslu'dan çarpıcı sözler: 'Osimhen'i kim istemez!'

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın listesinde yer alan eski yönetici Mahmut Uslu, G.Saray’ın golcüsü Victor Osimhen’i övdü.

HT Spor’a konuşan Uslu, “G.Saray’dan bir oyuncu almak isteseydiniz kim olurdu?” sorusuna, “Osimhen. Ama bize gelmez. Osimhen gibi iyi bir oyuncuyu kim istemez” cevabını verdi.

“F. Bahçe bu sezon şampiyon olamazsa büyük kaos olur. Yıldırım o yüzden bu sorumluluğun altına giriyor. Yeni yönetimde futbol şubesi olmayacak, Direkt futbolla ben ilgileneceğim diyor Yıldırım” ifadelerini kullanan Uslu transfer ve hoca konusunda da şunları söyledi:

“Önce 2 santrfor almamız lazım. Muriç Türkiye’yi bilen bir isim, ruhu da var iyi oyuncu. Lewandowski belirli bir yaşa gelmiş. Suudi Arabistan olmazsa, bunlar olabilir. Gündemimizde 3-4 oyuncu daha var. Salah gündemimizde yok. Osimhen’li takımı durduracak kadroyu kuracağız. Kadıköy’ü yenilmez hale getirirsek şampiyon biziz. Hoca yerli de yabancı da olabilir. Bizi bu sene şampiyon yapacak adamı getireceğiz.”