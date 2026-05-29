×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mahmut Uslu'dan çarpıcı sözler: 'Osimhen'i kim istemez!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Mahmut Uslu
Mahmut Usludan çarpıcı sözler: Osimheni kim istemez
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 07:00

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın listesinde yer alan eski yönetici Mahmut Uslu, G.Saray’ın golcüsü Victor Osimhen’i övdü.

HT Spor’a konuşan Uslu, “G.Saray’dan bir oyuncu almak isteseydiniz kim olurdu?” sorusuna, “Osimhen. Ama bize gelmez. Osimhen gibi iyi bir oyuncuyu kim istemez” cevabını verdi.

Gözden KaçmasınNihat Özbağından Aziz Yıldırıma: Şampiyonluktan önce stadı bitireceğimNihat Özbağı'ndan Aziz Yıldırım'a: 'Şampiyonluktan önce stadı bitireceğim!'Haberi görüntüle

“F. Bahçe bu sezon şampiyon olamazsa büyük kaos olur. Yıldırım o yüzden bu sorumluluğun altına giriyor. Yeni yönetimde futbol şubesi olmayacak, Direkt futbolla ben ilgileneceğim diyor Yıldırım” ifadelerini kullanan Uslu transfer ve hoca konusunda da şunları söyledi:

“Önce 2 santrfor almamız lazım. Muriç Türkiye’yi bilen bir isim, ruhu da var iyi oyuncu. Lewandowski belirli bir yaşa gelmiş. Suudi Arabistan olmazsa, bunlar olabilir. Gündemimizde 3-4 oyuncu daha var. Salah gündemimizde yok. Osimhen’li takımı durduracak kadroyu kuracağız. Kadıköy’ü yenilmez hale getirirsek şampiyon biziz. Hoca yerli de yabancı da olabilir. Bizi bu sene şampiyon yapacak adamı getireceğiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Mahmut Uslu

BAKMADAN GEÇME!