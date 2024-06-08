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Mahmut Uslu'dan Aykut Kocaman iddialarına yanıt

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#Fenerbahçe#Aykut Kocaman#Mahmut Uslu
Mahmut Usludan Aykut Kocaman iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 01:40

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde yer alan Mahmut Uslu, Aykut Kocaman'a yönelik iddiaları cevapladı.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, Aykut Kocaman'ı sportif direktör olarak görevlendireceklerine yönelik iddiaları yalanladı.

Mahmut Uslu açıklamasında, "Benim böyle bir beyanım yoktur. Bununla birlikte Aziz Başkan, son günlerde konuyla ilgili fikirlerini belirtmiş, seçilmesi halinde futbol takımıyla ilgili planlamayı, teknik direktörümüz Jose Mourinho’nun görüşleri doğrultusunda yapacağımızı ifade etmiştir. Son derece art niyetli bu tip paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Aykut Kocaman#Mahmut Uslu

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