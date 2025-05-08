Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a dava!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Mahmut Uslu için, "Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, yalan makinesini bozar!" sözlerini kullanmıştı.

MAHMUT USLU DAVA AÇACAK

Sözlerin ardından harekete geçen Mahmut Uslu, açıklamada Ali Koç'a 1907 TL'lik tazminat davası açacağını duyurdu.

Sports Digitale'e konuşan Mahmut Uslu'nun açıklaması şu şekilde:

"Benim tek yalanım yoktur, bulamaz. Ona cevabımı vereceğim. Ayrıca 1907 TL'lik tazminat davası açacağım."