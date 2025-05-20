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Mahmut Uslu, kongre için imza verdi!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mahmut Uslu#Ali Koç
Mahmut Uslu, kongre için imza verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 18:33

Fenerbahçe Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanya kapsamında imzasını verdi.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Mahmut Uslu, Olağanüstü Kongre için imzasını verdi.

"EN ÇABUK ZAMANDA KONGRE" DEMİŞTİ

Uslu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından şu açıklamayı yapmıştı;

"Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim. Diğer yandan dün akşam Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nde gerçekleşen vahim olaydan duyduğım rahatsızlığı ve başkan Emrah Tünay'ın yanında olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım."

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#Fenerbahçe#Mahmut Uslu#Ali Koç

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