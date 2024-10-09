Mahmut Özgener: Spor yöneticisi görünmez olmalı

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Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mahmut Özgener Türk sporundaki sorunların giderilmesi ve ilerleme sağlanması adına yönetici seçiminin önemine vurgu yaptı.

Aynı zamanda İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı olan Mahmut Özgener, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZTO işbirliği ile düzenlenen ‘İzmir Spor Zirvesi 2024’te yaptığı konuşmada ”Spor yöneticilerini seçerken, onları görevlendirirken önceliklerimizi doğru belirlemeli, ülkemizde spor yönetimi alanında da belirli sorunlar olduğunu kabullenerek bu alanda ilerlemeyi nasıl sağlayacağımızı planlamalıyız” dedi.

Özgener “Bu görevlendirmeler yapılırken, özellikle sporun içinden gelen, bu konuda yüksek düzeyde bilgisi ve deneyimi olan spor insanlarını değerlendirmesine odaklanmalıyız. Dünyada başarılı spor sistemlerine baktığımızda hem devlet yapılarında hem de kulüplerde sporun dışından gelen insanlara pek rastlamıyorsunuz. Ülkemizde spor yöneticilerinin dikkat etmesi gereken konuların başında görünmez olmak geliyor. Dünyada iki-üç ülke dışında futbol ve spor ekollerini incelediğimizde konuyla çok yakından ilgilenmiyorsanız birçok başkanı, yöneticiyi tanımadığınızı, görmediğinizi fark edeceksiniz.”

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ÖZGENER, İZMİR'DE EFSANELERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Mahmut Özgener, başkanı olduğu İZTO’nun katkıları ile düzenlenen ‘İzmir Spor Zirvesi 2024’te Türk futbolunun üç efsane teknik direktörü; Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş’i bir araya getirdi. Spor severlerin büyük ilgi gösterdiği zirvenin moderatörlüğünü de deneyimli gazeteci Şansal Büyüka yaptı.