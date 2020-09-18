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GeriFutbol Mahmood Coffee, 4 Süper Lig takımına sponsor oldu!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 14:57 | Son Güncelleme:

Mahmood Coffee, 4 Süper Lig takımına sponsor oldu!

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Mahmood Coffee, 4 Süper Lig takımına sponsor oldu!
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Altunkaya Şirketler Grubunun markalarından olan Mahmood Coffee, yeni sezonda 4 Süper Lig takımına sırt forma sponsoru oldu.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Şirketin yönetim kurulu başkanı Mahsum Altunkaya, yazılı açıklamasında, kuruldukları günden itibaren Türk sporuna katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda yeni sezonda da Gaziantep FK, HES Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımlarıyla forma sırtı sponsorluğu noktasında anlaşmaya vardıklarını açıklayan Altunkaya, şunları kaydetti:

"Markamızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora destek vermeye devam edeceğiz. Altunkaya Şirketler Grubu olarak sporun birleştirici ve tamamlayıcı gücüne her zaman inancımız tamdır. En büyük temennimiz, takımlarımızın verimli bir sezon geçirmesidir. Sponsorluk anlaşmalarımızın, hem markamız hem de tüm takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gücümüzün yettiği son noktaya kadar sporun ve sporcuların arkasındayız."

 

Mahmood Coffee, 4 Süper Lig takımına sponsor oldu

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