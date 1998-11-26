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Spor Arena
Haber Giriş: 26.11.1998 - 00:00,Son Güncelleme:/

Mahçup olacaklar

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Mahçup olacaklar

Galatasaraylı taraftarlar Juventus'u çiçeklerle karşılayacak. Statta ise binlerce taraftar İtalyan takımını tribünlere çağırarak çiçek atacak. Telefonla spor servisimizi arayan yüzlerce taraftar, şimdiye kadar Ali Sami Yen'de hiçbir olay olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını hatırlattı.

G.Saraylı taraftarların yanısıra her renkten sporsever de, konuk takımın İstanbul'da en iyi şekilde ağırlanacağını, hiç tanık olmadıkları bir nezaketle konuk edileceklerini belirterek, ‘‘Bu maçta tüm ülke birarada olacak ve sadece G.Saray'ın sahada başarılı olması için tezahürat yapacağız dediler.



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