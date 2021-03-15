Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken Erol Bulut detayı! Kaybedilen 3 maçta...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig tarihinde iç sahada en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Kadıköy'de kaybedilen son 3 müsabakanın ardından basın toplantısına aynı sözlerle başlaması dikkat çekti.

İç sahada arka arkaya Galatasaray, Göztepe ve Gençlerbirliği karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertli takımda teknik patron Erol Bulut, her yenilgi sonrasında verdiği demeçlere 'istemediğimiz bir mağlubiyet aldık' sözleriyle başladı.

BASIN TOPLANTILARINDA TEKRARA DÜŞTÜ

46 yaşındaki teknik adamın Galatasaray maçından sonra yaptığı, "Fenerbahçe'ye karşı çekilen çizgiler biraz farklı çiziliyor" açıklamasını, Gençlerbirliği mücadelesinin ardından "VAR'da nedense bugüne kadar bu çizgiler hep bizim aleyhimize oluyor." sözleriyle tekrarladı.

Teknik direktör Erol Bulut'un son dönemde aldığı başarısız sonuçlara ilaveten basın toplantılarında da tekrara düşmesi sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA 'GÜLÜMSEME' TEPKİSİ

Fenerbahçeli futbolseverler ayrıca Erol Bulut'un maç sonunda yayıncı kuruluşa verdiği röportaj esnasında gülümsemesini de ciddi şekilde eleştirdi.















GALATASARAY MAÇINDAN SONRA NELER DEMİŞTİ?



"İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. İkinci yarı golü yedikten sonra oyuna daha hakim olan Fenerbahçe'ydi. Tek kale oynayan bir Fenerbahçe vardı. İkinci yarıda da bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Frikikten bulduğumuz gol verilmedi. Ofsayt olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye karşı çekilen çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu Gaziantep karşısında da yaşadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzde 17 maç daha var ve biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminim. Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadım bugüne kadar. Bugün de yapmak istemiyorum. Sadece çizgiyle ilgili doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Kol, omuz diyorlar. Çizgiyi nereden, nasıl alıyorlar? Bize karşı biraz daha farklı çiziliyor. Önümüzde 17 maç var. Sezon sonunda hepimiz birlikte göreceğiz."

GÖZTEPE MAÇINDAN SONRA NELER DEMİŞTİ?



"Kaybedilen bir 3 puan var. Kazanmamız gerekiyordu. İstemediğimiz bir kayıp oldu, bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Önümüzde 15 hafta var, bunun başlangıcını Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz. Oyunun yüzde olarak bizde gözükmesi bir şey ifade etmiyor, sonuçta golle sonuçlandıramadık. Zeminin bozuk olması da oynamak istediğimiz oyunu biraz engellemiş oldu."







GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN SONRA NELER DEDİ?

"Hiç istemediğimiz, hiç düşünmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Rakip, kalemize bir kez gelmezken kendi kalemize attığımız bir gol var. İkinci yarı, maçı kazanmak adına değişiklikler yaptık. İkili forvete döndük. Daha baskılı ve dikine oynayalım, dedik. Birkaç pozisyon da bulduk ama değerlendiremedik. Rakip kontrataktan, ofsayt olan bir pozisyondan gol buldu. Aleyhimize verilen bir karar. VAR'da nedense bugüne kadar bu çizgiler hep bizim aleyhimize oluyor. Bize bu pozisyon olsaydı emin olun ofsayt verilirdi. Türk futboluyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü söylediğim zaman yanlış konuşabilirim. Çoğu şeyin doğru gitmediğini biz sahada, taraftarlar ekranda hep birlikte yaşıyoruz. Bu şekilde zor."





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