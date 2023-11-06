Madrid'de Arda Güler şaşkınlığı! Kadroya alındığı ilk maçta...

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Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 12. haftasında konuk ettiği Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı.



Karşılaşmada Real Madrid daha üstün bir oyun ortaya koysa da gol sesi çıkmadı. Real Madrid bu sonuçla 29 puana yükselirken ikinci sırada yer aldı. Rayo Vallecano ise 18 puanla 9 sırada yer aldı.

Mücadelede gözler ilk kez maç kadrosuna alınan Arda Güler'in üzerindeydi...

TÜRK FUTBOLSEVERLER HEYECANLA ARDA GÜLER'İ BEKLEDİ

Real Madrid'de sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez kadroya alınan Arda Güler, yedek başladığı karşılaşmada süre almadı.

Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler ilk defa maç kadrosuna alınırken teknik direktör Carlo Ancelotti, tercihlerini farklı oyunculardan yana kullandı. İtalyan teknik adam, ikinci yarıda Rodrygo Goes, Tony Kroos ve Nacho'yu oyuna aldı.

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80. dakikada yayıncı kuruluş yedek kulübesinde oturan Arda Güler'i görüntülerken Ancelotti'nin 0-0 devam eden bu karşılaşmada genç yıldızı oyuna almayacağı anlaşıldı.

Ancelotti, maçtan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Arda'yı az sürelerle yavaş yavaş oynatacağını, futbolcu için özel bir program uyguladıklarını" söylemişti.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI



Real Madrid Teknik Direktörü, maça yedek başlayan ancak dakika alamayan Arda Güler için, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Çok fazla maç var. Sakin gitmeliyiz ve yakında oynayacak" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Arda Güler'in ilk maç gününden fotoğraflar Haberi Görüntüle

MADRID'DE ARDA GÜLER ŞAŞKINLIĞI

Diğer yandan İspanya'da Arda Güler'e olan ilginin her geçen gün arttığı görüldü.

Spor gazetesi Marca dün "Arda sahneye çıkıyor" manşetini kullanırken, Türk futbolcunun sosyal paylaşım platformu "X"deki resmi hesabından yaptığı maç günü yaptığı ve futbola başladığı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e gelişene kadar olan kariyerine atıfta bulunduğu animasyonlu video paylaşımı geniş yankı uyandırdı.

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Arda'nın paylaşımı kısa sürede 9 milyondan fazla kişi tarafından izlenirken İspanyol basını "Real Madrid bu videonun etkisinin bu kadar büyük olacağını beklemiyordu ve çok etkilendi." yorumunda bulundu.

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