Madrid derbisi ve Aston Villa-Club Brugge karşılıklı gole sahne olur, Lille evinde kazanıp turlar! İşte Misli’den günün şampiyon tercihleri

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Lille-B. Dortmund: Maç Sonucu 1 (2.43 yerine 2.50)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Lille-B. Dortmund karşılaşmasında Misli yazarı Mesut Aydın Kale, Lille galibiyeti bekliyor.

Misli Yazarı Mesut Aydın Kale’nin Yorumu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ekstra işlere imza atan Lille, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Dortmund'a karşı dirençli bir oyunla, 1-1 beraberlik alarak evine avantajlı dönmüştü. Lille hafta sonu Montpellier'i etkili bir oyunla devirirken, Dortmund, Augsburg'a evinde kaybetti. Fransız ekibinde Zhegrova ve Tiago Santos'un sakatlığı bulunurken, Dortmund'da Svensson ve Felix Nmecha yok. Lille'in yükselen formu ve Dortmund'un düşüşünü göz önünde bulundurursak, ev sahibini tura 1 adım daha yakın görüyorum.

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Atletico Madrid-Real Madrid: Karşılıklı Gol Var (1.40 yerine 1.42)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Atletico Madrid-Real Madrid karşılaşmasında Misli yazarı Aykut Aydın’ın tahmini, karşılıklı goller olacağı yönünde.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Yorumu

Şampiyonlar Ligi’nde Madrid derbisinde tıpkı ilk maç gibi bir mücadele bekliyorum. Getafe maçında kaybeden Atletico ligde şampiyonluk şansını azaltırken, bu maça varını yoğunu verecek. Real Madrid deneyimli kadrosuyla bu deplasmanda önce bir gol atarak işi kolaylamaya uğraşacak. Karşılıklı gol var mantıklı tercih görünüyor. Alternatif arayanlar, sert bir maç olacağını düşündüğümden kartlara yönelebilir.

Aston Villa-Club Brugge: Karşılıklı Gol Var (1.52 yerine 1.55)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Aston Villa-Club Brugge karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, maçın karşılıklı gollere sahne olacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Aston Villa, deplasmandaki maçı 3-1 kazanarak turu büyük ölçüde geçti diyebiliriz. Unai Emery önderliğindeki Villa yıllar sonra döndüğü Avrupa arenasında çeyrek finalist olmak üzere. Turu geçen takım, PSG’yle oynayacak. Kasım ayında lig aşamasındaki maçta deplasmanda 1-0 yenilmişti rakibine Villa. Konuk ekip 12 maçtır gol atıyor. En son ocak ayında golsüz biten Juventus maçında skor üretememişlerdi. Lig Kupası finali nedeniyle hafta sonu maçı ertelenen ev sahibi bu maçtan sonra 18 günlük uzun bir milli araya girecek. Rotasyonsuz, olabilecek en güçlü kadroyla sahada olmalarını bekliyorum. Aston Villa açık ara favori ancak beraberlik de tur için yeterli, bu nedenle tercihim KG Var.

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