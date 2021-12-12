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Madrid Derbisi CANLI YAYINLA 23:00'te Misli.com'da! Bu maça iddaa oynayanların %34'ü...

#Misli.Com#İddaa#Real Madrid Atletico Madrid
Madrid Derbisi CANLI YAYINLA 23:00te Misli.comda Bu maça iddaa oynayanların %34ü...

Bir tarafta Karim Benzema, diğer tarafta Luis Suarez belirsiz! Real ile Atletico "Madrid" Derbisi'nde kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, La Liga keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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REAL MADRID

Son 6 lig maçında fire vermeyip zirveyi parselleyen Real Madrid'de Karim Benzema belirsizliği yaşanıyor.

Fransız golcü maç kadrosunda ancak ilk 11'de mücadeleye başlamayabilir, dolayısıyla Luka Jovic'i en ileride izleyebiliriz. Takımda göze çarpan tek eksik Dani Ceballos...

TD Carlo Ancelotti'nin stoper tercihleri Eder Militao ve David Alaba olacak. Orta alanda değişmez üçlü, "Luka Modric, Casemiro & Toni Kroos" forma giyecek.

Jovic'e kanatlardan iki genç yetenek, Rodrygo (20 yaşında) ve Vinicius Jr (21 yaşında) destek verecek.

ATLETICO MADRID

Matheus Cunha ile 1-0 öne geçtiği Mallorca maçını 2-1 kaybeden Atletico Madrid, lider Real Madrid'in 10 puan gerisinde 29 puanla 4. sırada yer alıyor.

Hem stoperde hem de sağ bekte "sakatlık" krizi söz konusu...

Takımın as stoperleri Jose Maria Gimenez ve Stefan Savic ile sağ bekte görev yapan Kieran Trippier ve Sime Vrsaljko sakat.

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TD Diego Simeone'nin sağ bekte Marcos Llorente'yi kullanması, stoperde "Felipe & Kondogbia" ile maça başlaması bekleniyor.

Bir de Luis Suarez sıkıntısı mevcut!

Uruguaylı yıldız Porto maçında sakatlanıp kenara gelmişti. Hatta yedek kulübesinde gözyaşlarına da hakim olamamıştı. Derbiyi kaçırması bekleniyordu ancak son antrenmanda takımla çalıştı, durumu maç saati netlik kazanacak.

Kanatlarda Angel Correa ve Yannick Carrasco boy gösterecek. Suarez belirsizliği sonrası hücumda, Antoine Griezmann'ın yanında Cunha'yı izleyeceğiz.

Madrid Derbisi CANLI YAYINLA 23:00te Misli.comda Bu maça iddaa oynayanların %34ü...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid iç sahada oynadığı son 5 maçın 3'ünde gol yemedi!

- Atletico Madrid'in bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçının 6'sı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

İSPANYA LA LIGA'YA SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Real Madrid ile Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek bu La Liga mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,61 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,70'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,72 iken Misli.com'da 1,82!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu!

%34'lük kesim savunmada ciddi eksikleri olan Atletico Madrid yerine Real Madrid'den yana...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Madrid Derbisi CANLI YAYINLA 23:00te Misli.comda Bu maça iddaa oynayanların %34ü...

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