Madrid Derbisi CANLI YAYINLA 23:00'te Misli.com'da! Bu maça iddaa oynayanların %34'ü...

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REAL MADRID

Son 6 lig maçında fire vermeyip zirveyi parselleyen Real Madrid'de Karim Benzema belirsizliği yaşanıyor.

Fransız golcü maç kadrosunda ancak ilk 11'de mücadeleye başlamayabilir, dolayısıyla Luka Jovic'i en ileride izleyebiliriz. Takımda göze çarpan tek eksik Dani Ceballos...

TD Carlo Ancelotti'nin stoper tercihleri Eder Militao ve David Alaba olacak. Orta alanda değişmez üçlü, "Luka Modric, Casemiro & Toni Kroos" forma giyecek.

Jovic'e kanatlardan iki genç yetenek, Rodrygo (20 yaşında) ve Vinicius Jr (21 yaşında) destek verecek.

ATLETICO MADRID

Matheus Cunha ile 1-0 öne geçtiği Mallorca maçını 2-1 kaybeden Atletico Madrid, lider Real Madrid'in 10 puan gerisinde 29 puanla 4. sırada yer alıyor.

Hem stoperde hem de sağ bekte "sakatlık" krizi söz konusu...

Takımın as stoperleri Jose Maria Gimenez ve Stefan Savic ile sağ bekte görev yapan Kieran Trippier ve Sime Vrsaljko sakat.

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TD Diego Simeone'nin sağ bekte Marcos Llorente'yi kullanması, stoperde "Felipe & Kondogbia" ile maça başlaması bekleniyor.

Bir de Luis Suarez sıkıntısı mevcut!

Uruguaylı yıldız Porto maçında sakatlanıp kenara gelmişti. Hatta yedek kulübesinde gözyaşlarına da hakim olamamıştı. Derbiyi kaçırması bekleniyordu ancak son antrenmanda takımla çalıştı, durumu maç saati netlik kazanacak.

Kanatlarda Angel Correa ve Yannick Carrasco boy gösterecek. Suarez belirsizliği sonrası hücumda, Antoine Griezmann'ın yanında Cunha'yı izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid iç sahada oynadığı son 5 maçın 3'ünde gol yemedi!

- Atletico Madrid'in bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçının 6'sı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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%34'lük kesim savunmada ciddi eksikleri olan Atletico Madrid yerine Real Madrid'den yana...

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2009-10 sezonuna gidelim; Alvaro Arbeloa'dan Madrid Derbisi'nde klas bir gol! İzleyelim...

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