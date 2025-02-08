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MADRİD DERBİSİ CANLI YAYIN BİLGİSİ || Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid-Atletico Madrid maçı şifresiz mi?

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#Real Madrid#Atletico Madrid#Madird Derbisi
MADRİD DERBİSİ CANLI YAYIN BİLGİSİ || Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Real Madrid-Atletico Madrid maçı şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 18:24

Real Madrid ve Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Eflatun beyazlı ekip, 49 puanla ligde lider konumunda. Rakip takım ise topladığı 48 puanla 2. sırada yer alıyor. Atletico Madrid, ligde oynadığı son dört maçta sahadan galibiyetle döndü. Diğer bu heyecanlı karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid-Atletico Madrid maçı şifresiz mi? İşte Madrid derbisi canlı yayın detayları...

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LaLiga, bu akşam dev bir mücadeleye sahne olacak. Real Madrid, Atletico Madrid'i konuk edecek. Kritik karşılaşmayı İspanyol hakem C. Soto yönetecek. İki Madrid temsilcisi de sahadan kazanarak ayrılmayı hedefliyor. Diğer taraftan bu önemli maçta gözler Arda Güler, Mbappe ve Bellingham gibi isimlerde olacak. İşte Real Madrid-Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgisi...

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya LaLiga 23. haftada dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Real Madrid ve Atletico Madrid bu akşam (8 Şubat Cumartesi) saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Ancelotti’nin öğrencileri kritik mücadeleden galibiyetle ayrılacak şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyor. Diğer taraftan Real Madrid maçı alırsa zirveye yerleşecek.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

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Real Madrid - Atletico Madrid maçı S Sport ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

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