MADRİD DERBİSİ 29 EYLÜL: Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga maçı canlı izle!

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Atletico Madrid ve Real Madrid maçı bu akşam karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid, ligde bu sezon çıktığı maçlarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Ev sahibi takım bu sonuçla 15 puanda ve 3. sırada yer alıyor. Her iki takım da derbiden avantajlı dönmek istiyor. Mbappe, Alaves'le oynanan maçta sakatlanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada biceps femoris kaslarında hasar tespit edilen Mbappe'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bununla birlikte Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı de merak konusu oldu. İşte Atletico Madrid-Real Madrid maçı canlı yayın bilgileri...

ATLETICO MADRİD - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

La Liga'da bu akşam derbi heyecanı yaşanacak. Atletico Madrid-Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00’da başlayacak.

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Heyecanlı karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

ATLETICO MADRID MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Mbappe'nin yokluğunda Madrid derbisine hangi kadroyla çıkacağı merak edilen Carlo Ancelotti'nin birkaç seçenek üzerinde durduğu belirtildi.

Marca'nın haberine göre Mbappe'nin yokluğunda Arda Güler daha fazla süre bulabilir.

Haberde Mbappe'nin yokluğunda Ancelotti'nin derbiye en uçta Rodrygo ile başlayacağı, sol kanatta Vinicius'a sağda ise Arda Güler'e görev verebileceği, Endrick'i ise yedek soyunduracağı yazıldı.

Bir diğer seçenek ise Bellingham geçen sezon bazı maçlarda olduğu gibi ileri uçta görev yapacak, kanatlarda klasik Vinicius ve Rodrygo ikilisi olacak. Bu durumda da Arda Güler bu üçlünün arkasında görev yapacak.

Arda Güler'in yedekte kalabileceği senaryo ise Endrick'in ileri uçta olup, kanatlarda Vinicius - Rodrygo ikilisinin yer alması ve Bellingham'ın bu üçlünün arkasında oynaması.

Carlo Ancelotti'nin bu üç planı da antrenmanlarda denediği ve kararını maç günü vereceği belirtiliyor.