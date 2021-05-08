Madrid Açık tek kadınlarda şampiyon Sabalenka

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının finalinde, dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Avustralyalı Ashleigh Barty ile klasmanın 7. basamağındaki Belaruslu Aryna Sabalenka karşılaştı.



Sabalenka, 1 saat 39 dakika süren müsabakada 6-0, 3-6 ve 6-4'lük setlerle güçlü rakibi Barty'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



Madrid Açık toprak kortta ilk zaferini kazanan Belaruslu tenisçi, kariyerindeki 10. şampiyonluk kupasını elde etti.

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