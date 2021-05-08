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Tenis
AA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 23:46 | Son Güncelleme:

Madrid Açık tek kadınlarda şampiyon Sabalenka

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Madrid Açık tek kadınlarda şampiyon Sabalenka

Madrid Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Ashleigh Barty'i 2-1 mağlup eden Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının finalinde, dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Avustralyalı Ashleigh Barty ile klasmanın 7. basamağındaki Belaruslu Aryna Sabalenka karşılaştı.

Sabalenka, 1 saat 39 dakika süren müsabakada 6-0, 3-6 ve 6-4'lük setlerle güçlü rakibi Barty'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Madrid Açık toprak kortta ilk zaferini kazanan Belaruslu tenisçi, kariyerindeki 10. şampiyonluk kupasını elde etti.

Madrid Açık tek kadınlarda şampiyon Sabalenka

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