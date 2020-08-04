MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriMadrid Açık koronavirüs sebebiyle iptal edildi
GeriDiğer Madrid Açık koronavirüs sebebiyle iptal edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 19:45,Son Güncelleme:

Madrid Açık koronavirüs sebebiyle iptal edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Madrid Açık koronavirüs sebebiyle iptal edildi
Abone Olgoogle-news

Madrid Açık Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, daha önce 12-20 Eylül tarihlerine ertelenen turnuvanın salgın sebebiyle bu yıl yapılmayacağı belirtildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı turnuvanın gelecek yıl 30 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

Teniste daha önce salgın nedeniyle Wimbledon iptal edilmiş, Fransa Açık ise ertelenmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle