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Fırat Aydınus
Fırat Aydınus
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Madem sakatlandın niye devam ediyorsun

#Süper Lig#Muhammet Ali Metoğlu#Bodrum Fk

Ufak tefek hataları olsa da Muhammet Ali Metoğlu kötü maç yönetmedi.

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Ege’nin 21. dakikada Mertens’e yaptığı kontrolsüz hareket ve 45. dakikada Torreira’nın topuğuna bastığı pozisyonlar ayrı ayrı sarı kart gerektiriyordu, dolayısıyla ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi doğru karar. Bu pozisyonda kırmızı olmaz çünkü Ege’nin topuğu çimlere temas ediyor. Bodrumlu Celal’in penaltı beklediği pozisyondaki devam kararı da doğru. Hakemin dün en büyük hatası sakatlanmasına rağmen oyuna devam etmesiydi. Madem sakatlandın, niye kendini zorlayıp devam ediyorsun? Bu şekilde devam etmen daha kötü sonuçlara yol açabilir.

#Süper Lig#Muhammet Ali Metoğlu#Bodrum Fk
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