Madeira nerede? Madeira adası hangi ülkede?
Madeira, Portekiz yakınlarında yer alan ve Osmanlı Devleti zamanında Türk denizciler tarafından ele geçirilen merkezler arasında yer alıyor. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun CR7 adı altında otel açtığı adanın toplam yüz ölçümü 801 KM olarak biliniyor. Peki, Madeira nerede yer alıyor? İşte, o ada hakkında bazı bilgiler
Madeira Adaları, Atlas Okyanusu′nda, Portekiz′e bağlı bir özerk bölge olan takımada. Tenerife, Kanarya Adaları'nın 400 km kuzeyinde yer alır. Kuzeybatısında yer alan Azorlar takımadası ile Portekiz'in iki özerk bölgesini oluşturur. 2011 nüfusu 262.456, başkenti Funchal'dır. Yüzölçümü toplam 801 km²'dir. Avrupa Birliği'ne dahildir. Şarabı ünlüdür. Takımadaya yılda milyonlarca turist gelmektedir, turizmi gelişmiştir.
1617 yılında Türk denizciler tarafından ele geçirilen adalar kısa bir süreliğine Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
1625-1630 yılları arasında Madeira Adaları, Portekiz tarafından fetih edilerek, özellikle kuzeye yapılan harekâtları daha iyi destekleyebilmek amacıyla üs olarak kullanılmıştır.
Adada ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da oteli bulunmaktadır.
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