Madalyamız yok, umudumuz var

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Tarihimizde ilk kez oynadığımız olimpiyat yarı finalinde Brezilya’ya 3-1 mağlup olduk. Bronz madalya şansımızı kaçırmış olsak da hem fiziksel hem de mental olarak çok zor geçen milli takım sezonunda ay yıldızlı voleybolcularımıza, ortaya koydukları mücadele için çok teşekkür ediyoruz. Yine yeniden tarih yazan bu jenerasyon oldu. Daha fazlasını alabilir miydik? Evet! Ancak bu süreçte kazanılan büyük öğretilerin bizim yolumuzu önümüzde dönemde aydınlatmasını umut ediyoruz. Takımımızla her daim gurur duyuyoruz.

GABi BU MAÇTA LiDERLiK ÖZELLiĞiNi GÖSTERDi

Brezilya’da birkaç maçtır aksayan Gabi bu maçta lider özelliğini ortaya koyarak 26 sayı ile en skorer oldu. Deneyimli orta oyuncu Thaisa’nın 17 sayı ile eşlik ettiği takımda Ana Cristina 13, Rosa Maria 10 sayı ile oynadı. Takımımızda ilk altı başlayan Derya ve Aslı’nın oyuna katkısı muazzam olsa da oyunun gidişatını değiştirmeye yeterli olamadı. Parlayan yıldızımız Vargas 26 sayı ile takımı taşırken, kaptan Eda 13 sayı ile tamamladı. Brezilya’nın yakaladığı serilerde toparlanamamamız ve hücum yollarında farklı denemelerle de olsa özellikle 20’li sayılardan sonra baskılı oyun ortaya koyamayınca sonuca ve madalyaya gidemedik.

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BREZiLYA 6. OLiMPiYATINDA 3. MADALYASINI KAZANDI

Paris bizim üçüncü olimpiyatımız oldu ve ilk 4’e girerek en iyi derecemizi elde ettik. Brezilya tarafına baktığımızda deneyim çemberinin daha sağlam olduğunu da görüyoruz. Altıncı olimpiyatını geçiren takım; 96 Atlanta’dan bu yana neredeyse her olimpiyatta kendisini kürsüye atmayı başardı. 2 altın, 1 gümüşle birlikte üçüncü bronz madalyalarını da kazanmış oldular.