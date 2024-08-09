Madalya umudumuz sürüyor

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İyi servis temposuyla başladığımız oyunda hücumda sıkıntılar yaşadık. En skorer, takımı taşıyan oyuncumuz Vargas’a çok iyi önlem alarak skor gücümüzü zayıflatmayı başardılar. Hem servislerde hücum yolunu rahatsız ettiler, hem de blok-defans sistemleriyle durdurdular. Ebrar-Hande köşe hücum ikilimizden gereken verimi maalesef alamadık. Orta oyuncularımız; Eda hücumlarda, Zehra bloklarda zaman zaman etkili olurken maçın sonucuna yansımadı.

HÜCUMDA ETKiLi OLAMADIK

Gizem'in dublaj ve defans performansı iyi olsa da , bu seviyede hücumda etkili olamıyorsan, skor üretmekte sorun yaşıyorsan sonuca gitmek zor oluyor. Hande-Ebrar yerine Meliha-Derya ikilisi ile 3. sette değişiklik yaptık. 2-0 gerideyken yapılan bu değişiklikte Derya’nın hücuma hareketlilik getirmesi de yetmedi. Bu hamleyi yapmakta biraz geç kaldığımızı da belirtmek gerekiyor. Voleybolda güç konuşuyor. Hücumda etkili olamadığımızda bu seviyede ayakta kalabilmek güçleşiyor.

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EGONU’YU DURDURAMADIK

İtalya'da özellikle Egonu ve set sonlarında oyuna giren Antropova sonucu belirleyen en önemli oyunculardı. Egonu’nun hücumdaki etkinliğine önlem alamayınca hikaye İtalya tarafında güç buldu. Bu sezon çok formda olan Sylla da potansiyelini ortaya koyunca maalesef maçı 3-0 kaybettik. Ama madalya şansımız devam ediyor. Yeni rakip; ABD’ye 3-2 yenilen Brezilya olacak. Bronz madalya için varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız.