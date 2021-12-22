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Maçtan sonra istifa ettiğini açıkladı

#Tuzlaspor#Şenol Fidan#1. Lig
Maçtan sonra istifa ettiğini açıkladı

Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta erteleme maçında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'da teknik direktör Şenol Fidan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta erteleme maçında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Futbolcularına teşekkür ederek sözlerine başlayan Fidan, “Oynadığımız 7 maçın en iyilerinde biriydi. Son maçlarda aldığımız mağlubiyetlerde oyunu yansıtıyorduk ama skora yansıtamıyorduk. Bugün hem skor vardı hem oyun vardı. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Bundan sonra Tuzlaspor’da olmayacağım”

Deneyimli teknik direktör, Tuzlaspor yönetimine istifasını sunduğunu aktararak, “Benim bugün Tuzlaspor’da oynadığım son lig maçı oldu. Yönetime istifamı sundum. Bundan sonra Tuzlaspor’da olmayacağım” ifadelerini kullandı.

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