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Maçtan sonra görmezden gelmişti, koridorda konuştular! Ronaldo'dan Arda Güler'e Real Madrid sözleri...

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#EURO 2024#Ronaldo#Arda Güler
Maçtan sonra görmezden gelmişti, koridorda konuştular Ronaldodan Arda Gülere Real Madrid sözleri...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 20:48

A Milli Takımımızın Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun milli yıldız Arda Güler'in tebrik çabasını görmezden gelmesi çok konuşulmuştu. İki ismin soyunma odası koridorlarında kısa süreli sohbet ettikleri ortaya çıktı.

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EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında dün akşam Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Gürcistan maçının yıldızı olan Arda Güler, yedek soyunduğu Portekiz maçına 70. dakikada ve skor 3-0'ken dahil oldu.

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RONALDO, ARDA'YI FARK ETMEDİ

Türkiye - Portekiz maçının son düdüğü çaldıktan sonra iki takım futbolcuları birbirlerini tebrik ederken tüm dünyanın beklediği Ronaldo - Arda Güler buluşması ise buruk bir şekilde gerçekleşti.

Ronaldo, kendisini tebrik etmek isteyen Arda Güler'i görmezden geldi ve bu görüntüler çok konuşuldu.

"KORİDORDA KONUŞTULAR"

İspanya'dan Defensa Central, 39 yaşındaki yıldız futbolcunun soyunma odası koridorlarında Arda Güler ile sohbet ettiğini yazdı. Haberde Ronaldo'nun Arda'ya; 'Real Madrid'de sahaya her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, bu ruhun hala aynı olduğunu görüyorum.' dediği iddia edildi.

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"ARDA ÇOK HEYECANLANDI"

Haberin devamında Ronaldo ile konuşan Arda'nın çok heyecanlandığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: Cristiano ile sohbet etmek Arda'yı çok heyecanlandırdı çünkü futbol dünyasında ve özellikle Real Madrid'de başardığı her şey ile onu her zaman idollerinden biri olarak kabul etti.

Maçtan sonra görmezden gelmişti, koridorda konuştular Ronaldodan Arda Gülere Real Madrid sözleri...

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#EURO 2024#Ronaldo#Arda Güler

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