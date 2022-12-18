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Macron, Dünya Kupası’nı kaybeden Fransız oyuncuları teselli etti

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#Dünya Kupası#Fransa#Macron
Macron, Dünya Kupası’nı kaybeden Fransız oyuncuları teselli etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 22:28

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’e yenilenen Fransa Milli Takımı oyuncularını sahada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron teselli etti.

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Dünya Kupası’nı kaybeden Fransız oyuncular büyük üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu’nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sahaya inerek Fransız oyuncuları teselli etti. Macron’un penaltı atışları sonrası Kylian Mbappe’yi sarılarak teselli ettiği anlar kameralara yansıdı.

Hat-trick yapan Mbappe gol kralı oldu

Arjantin’e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8’e yükselten Mbappe, üst üste iki Dünya Kupası’nda final oynama başarısı gösterdi. 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda toplam gol sayısı 12 oldu.

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#Dünya Kupası#Fransa#Macron

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