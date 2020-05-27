Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade...

Bu bir ilandır

Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor...

Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Sadece Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...

17:00 Safonov - Troyanov (Masa Tenisi) CANLI BAHİS

17:30 Arutiunyan - Matveev (Masa Tenisi) CANLI BAHİS

19:00 Novikov - Kuzmin (Masa Tenisi) CANLI BAHİS

19:30 Hannover 96 - Karlsruhe (2. Bundesliga) CANLI BAHİS

19:30 RB Leipzig - Hertha Berlin (Bundesliga) TEK MAÇ & CANLI BAHİS

20:30 Ivanov - Pavlenko (Masa Tenisi) CANLI BAHİS

21:30 Düsseldorf - Schalke (Bundesliga) TEK MAÇ & CANLI BAHİS

21:30 Pronkin - Andreev (Masa Tenisi) CANLI BAHİS