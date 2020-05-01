Maçlar seyircisiz mi oynanacak? TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. ne zaman başlar? Kasapoğlu'ndan kritik toplantı

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'in başlayacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası, maçlar ne zaman başlar? Maçlar seyircisiz mi oynanacak? soruları merak edilirken, Bakan Kasapoğlu'nun yapacağı kritik toplantı gündeme geldi. Gözler şimdi maçların başlayacağı tarihte. Peki, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig'in yanı sıra TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileriyle video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, saat 15.00'te, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

Nihai kararın yapılan toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in başlayacağı tarihle ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil şu açıklamalarda bulunmuştu;

En muhtemel senaryoları konuştuk. TFF Başkanı bize bu konularla ilgili bilgi verdi. Hem Avrupa'da, hem Türkiye'de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak.

En temel senaryo şöyle; Sayın TFF Başkanı söyledi. 12-13-14 Haziran'da liglerin tekrar başlaması ve kalan 8 maç ile kupanın 26 Temmuz'da bitirilmesi senaryosu önümüzde.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek.

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kulüpler gelir kaybetti. Hiçbir geliri yok kulüplerin. Zaten kulüpler zor durumdaydı. Bugün, daha da zor duruma düştü. Bu konuda TFF ve Spor Bakanlığı olarak neler yapılabilir bunları tartıştık.