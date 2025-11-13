×
Maçlar oynanacak mı, oynanmayacak mı? 2 ve 3. Lig'in kaderi FIFA'ya bağlı!

Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 07:00

1024 futbolcunun bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından alt liglerin geleceği merak konusu oldu.

Türkiye futbol Federasyonu’nun bahis soruşturmasını genişletip profesyonel liglerde bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmesinin ardından hemen hemen herkes liglerin geleceğini merak eder oldu. Süper Lig’den 27, 1. Lig’den 77 futbolcu PFDK’ya gönderilirken bu iki ligde maçların oynanması ile ilgili sıkıntı yok. 2. Lig’den 282, 3. Lig’den 629 isme ek olarak 9 profesyonel futbolcu daha disipline sevk edildi. Öyle ki 3. Lig’de 35 takımda en az 10 futbolcu bahis oynadıkları için tedbirli olarak PFDK’lık oldu.

Futbol Federasyonu çözüm arıyor

Her 2 klasmanda da müsabaka fikstürleri 2 haftalığına kaydırılırken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maçların oynanıp oynanmayacağı ile ilgili A Spor’a yaptığı açıklamada “Kulüplerle konuşuyoruz. Hukuk birimi konuyu değerlendiriyor. Liglerin devam etmesi için bir formül bulmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. TFF yönetimi 10 Kasım’da sevklerin açıklanmasının ardından oyuncuları bahis nedeniyle PFDK’ya gönderilen kulüplerin mağduriyetine gidermek için dünya futbolunun patronu Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) kapısını çaldı.

Ertelenmeme nedeni belli oldu

TFF söz konusu kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-26 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA’ya başvurdu. TFF, FIFA’dan gelecek yanıtı beklerken 2. ve 3. Lig’de maçların ertelenmeyip 2 hafta kaydırılmasının da sebebinin de bu başvuru olduğu ortaya çıktı. Statüye göre karşılaşmalar ertelenmiş olsa takımlar mevcut kadrolarıyla o maçlara çıkmak zorunda kalacaktı. FIFA’dan transfer izni çıkarsa, yeni futbolcular oynatılabilecek. Ancak olumsuz bir yanıt durumunda nasıl bir yol izleneceği ise henüz bilinmiyor.

