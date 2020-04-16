Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig başlama tarihi belli mi?

Süper Lig'de 34 haftalık şampiyonluk yarışının bitmesine kısa süre kala, koronavirüsü nedeniyle maçlar ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantı sonrası spor müsabakalarının ileri bir tarihe alındığı duyurulmuştu. Nisan ayının ortalarına gelinirken, Süper Lig başlama tarihiyle ilgili gelişmeler yoğunlukla araştırılmaya başlandı. İşte, Süper Lig başlangıç tarihiyle ilgili ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"ndan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer Federasyon Başkanlarının katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sportif tedbirlerin değerlendirildiği toplantı Ankara'da gerçekleşmişti. Toplantıda liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı.

MAÇLARIN BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU MU?

Bu kararın ardından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni takvim gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belli olacağı açıklandı. Gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

TFF BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşarak şunları söylemişti;

"Bir değerlendirme yapacağız. Şartlar olumlu devam ederse, liglere haziran ayının başında başlayabileceğimizi ümit ederim. Temmuzun en geç ortasında sezonu bitirebilme hesapları yapıyoruz. Biz şanslı bir ülkeyiz, diğer liglere göre 8 haftaya ihtiyacımız var. 2 Türkiye Kupası maçı var ve Başakşehir'in de Avrupa maçları var. Haziran ayında başlayıp, temmuz ayının sonunda ligi bitirebiliriz.

Temmuzda başlasak dahi ağustosta ligi bitirebiliriz. Bu şartlar, mayıs ayının başında seyreden duruma bağlı. Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak. UEFA da bunu istiyor. En kötü senaryomuz, olsa olsa ligleri 15-16 Ağustos tarihi itibarıyla ligi ve kupayı sonlandırmak. Liglerin seyircili ya da seyircisiz oynanarak sonlandırılmasını istiyor UEFA. Liglerin oynanmama durumu planlamamız dahilinde değil."